الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون في مجال الطيران المدني

بحث عبدالله سيف علي النعيمي السفير الإماراتي لدى سول اليوم الخميس، مع كيم هيون مي وزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدنيمن خلال منظمة الطيران المدني الدولي (آيكاو).
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الجانبين ناقشا - خلال اللقاء - التعاون بين البلدين بشأندعم ترشيحات كل منهما في المحافل الدولية.
وأشاد السفير الإماراتي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، مثنيًا على الجهود المشتركة التي يقوم بها البلدان لتطوير تلك العلاقات في جميع المجالات، معربًا عن أمله في مواصلة التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.
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