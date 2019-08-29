غواصة نووية.. كوريا الشمالية تكشف أخطر أسلحتها

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية إقدام كوريا الشمالية على بناء غواصة لها القدرة على إطلاق صواريخ تحمل رؤوس نووية. وذكرت قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس أن صور الأقمار الصناعية أشارت إلى أن الغواصة الكورية الشمالية ربما تستعد حاليا لاختبار أول صاروخ، وذلك وفق تحليل للصور قدمه خبراء.

وتؤكد الصور التي تم التقاطها تقارير وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية تحدثت عن "غواصة بنيت حديثًا"، تفقدها زعيم البلاد كيم جونج أون في يوليو الماضي. الخميس أن صور الأقمار الصناعية أشارت إلى أن الغواصة الكورية الشمالية ربما تستعد حاليا لاختبار أول صاروخ، وذلك وفق تحليل للصور قدمه خبراء.وتؤكد الصور التي تم التقاطها تقارير وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية تحدثت عن "غواصة بنيت حديثًا"، تفقدها زعيم البلاد كيم جونج أون في يوليو الماضي.

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