رئيس وزراء السودان يبحث تعزيز التعاون مع وفد الهيئة العربية

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ، اليوم الخميس ، وفدًا من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برئاسة محمد بن عبيد المزروعي

رئيس الهيئة.

وناقش الاجتماع استثمارات الهيئة في السودان، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي ، وذلك من

خلال توفير منتجات زراعية وغذائية مستدامة.وبحث الإجتماع سبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين حكومة السودان والهيئة العربية العربية للاستثمار.وتتكون الهيئة من 21 دولة عربية تساهم في رأس مالها ، بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي.