رئيس وزراء السودان يبحث تعزيز التعاون مع وفد الهيئة العربية

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ، اليوم الخميس ، وفدًا من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي برئاسة محمد بن عبيد المزروعيرئيس الهيئة.
وناقش الاجتماع استثمارات الهيئة في السودان، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي ، وذلك منخلال توفير منتجات زراعية وغذائية مستدامة.
وبحث الإجتماع سبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين حكومة السودان والهيئة العربية العربية للاستثمار.
وتتكون الهيئة من 21 دولة عربية تساهم في رأس مالها ، بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي.
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