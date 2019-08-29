وزير النقل يلتقي نظيره البحريني

ورافق وزير النقل خلال الزيارة رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد المهندس أحمد الحقباني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك.
وتخلل الزيارة عقد اجتماع نوقش خلاله عدة موضوعات حول آخر تطورات ومستجدات مشروع الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد، إضافة إلى تعيين الشركة الاستشارية للبدء في تحديد المواصفات والرسومات الهندسية المطلوبة، كما شهد مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة في أطر التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
يذكر أن مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد سيتم بمشاركة القطاع الخاص، ويتكون من جسرين رئيسيين، جسر للمركبات وآخر للسكة الحديدية، وسيكون إنشاؤه وتشغيله وفقًا للمعايير الدولية.
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