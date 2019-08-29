مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً

رام الله (الاتحاد) اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، التي واصلت فرض قيودها على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

ووفقاً لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 113 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وتواصل شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد وتحتجز بطاقاتهم الشخصية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال خلال 20 فلسطينياً، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في بعض المناطق.

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