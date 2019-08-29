مقتل 4 جنود عراقيين و4 من «الحشد» بهجمات في الأنبار

سرمد الطويل (بغداد)

قتل أربعة جنود عراقيين برصاص مسلحين مجهولين وأصيب سبعة آخرون عند نقطة تفتيش عسكرية في محافظة الأنبار أمس. ووقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح أمس قرب بلدة الكرمة الواقعة على بعد 50 كيلومتراً شمال غربي بغداد.

وفي هجوم منفصل أصيب ثلاثة من رجال الشرطة على أيدي مسلحين مجهولين عند نقطة تفتيش أمنية في جلولة بمحافظة ديالى شمال شرقي العاصمة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.

وأعلن مصدر أمني عراقي، أمس، عن مقتل أربعة من عناصر الحشد العشائري وإصابة خامس بهجوم مسلح استهدف دورية تابعة للحشد العشائري في منطقة الضابطية شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب العراق.

كما أفاد مصدر أمني بأن أربعة منتسبين للقوات الأمنية أصيبوا بتفجير عبوة ناسفة في محافظة الأنبار. كما قتل رجل وامرأة بهجوم مسلح في منطقة الزعفرانية شرق بغداد. في غضون ذلك أعلن مصدر أمني أن قوات الرد السريع تدخلت في حل نزاع عشائري مسلح في ناحية الهوير التابع لقضاء المدينة في محافظة البصرة أسفر عن مقتل رجلين وإصابة امرأة.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من أن التوترات الإقليمية القائمة قد تلحق «ضربة هائلة» بجهود إعادة بناء دولة مستقرة ومزدهرة في العراق، مشددة على ضرورة ألا يدخر المجتمع الدولي جهداً لتفادي ذلك.

وأشارت المبعوثة الأممية إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت أثناء إحاطتها لمجلس الأمن الأربعاء، إلى أن القيادة العراقية تتواصل مع لاعبين إقليميين ودوليين لضمان أن تبقى بلادها أرضية مشتركة للاستقرار، لا ميداناً لنزاعات بالوكالة.

وثمنت المبعوثة التزام بغداد بوضع جميع الفصائل المسلحة في البلاد تحت إمرة الدولة وأضافت أن تطبيق ذلك يعد أمراً حيوياً.

من جانبه، أكد نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة سرهد فتاح، أن فرصة تحقيق الاستقرار والازدهار في بلاده حقيقية لكنها في خطر، ولذلك لا يمكن الطلب من بغداد أن تتسامح مع مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.