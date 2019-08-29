اختفاء قادة ميليشيات طرابلس المسلحة

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

تعاني الميليشيات المسلحة في طرابلس من حالة ضعف وتشتت، وسط اختفاء القادة الأبرز للميليشيات وقلق المسلحين من تخلي قادتهم عنهم.

ودبت الخلافات بين ميليشيات مصراتة وطرابلس، بسبب مصادرة الأخيرة لعدد من السيارات والآليات المسلحة لكتائب مصراتة، ما دفع الأخيرة، وتحديداً «ميليشيا الصمود» التي يقودها الإرهابي صلاح بادي، لتجهيز قوائم من أسماء لمجموعة من ميليشيات «غنيوة» وميليشيا «ثوار طرابلس» للقبض عليهم.

وكشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي، عن خلافات كبيرة بين قادة الميليشيات على خلفية المواجهات التي حدثت بين مليشيات مصراتة وطرابلس. واختفى قادة الميليشيات المسلحة المتمركزة في طرابلس منذ عدة أسابيع، وسط تساؤلات من المسلحين المنخرطين في صفوف تلك الميليشيات التي تحاول عرقلة تقدم الجيش الليبي نحو قلب العاصمة طرابلس.

بدوره، قال رئيس المجلس المحلي بطبرق سابقاً، فرج ياسين، إن قادة الميليشيات المسلحة فروا من ليبيا إلى تركيا وقطر، بعد الانتصارات التي حققها الجيش الليبي في شرق وجنوب البلاد، لافتاً إلى أن وصول الجيش إلى تخوم العاصمة طرابلس دفع قادة الميليشيات للفرار إلى خارج ليبيا للاحتماء بجماعة الإخوان، واستثمار ملايين الدولارات التي نهبوها من ليبيا خارج البلاد.

وأشار ياسين، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن خروج قادة الميليشيات تقف وراءه القوة الداعمة لهم حتى لا يسقطوا أسرى في أيدي القوات المسلحة الليبية، فضلاً عن تخوفهم من الملاحقة الجنائية والقضائية لهم على الجرائم التي اقترفوها بحق أبناء الشعب الليبي.

وتتمركز في العاصمة طرابلس، ميليشيات مسلحة ومرتزقة أجانب مدعومون من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ويحصلون على تمويلات مالية ودعم عسكري ضخم من الأنظمة الحاكمة في تركيا وقطر، بهدف عرقلة عملية الجيش الليبي لتحرير طرابلس، فضلاً عن رغبة الدوحة وأنقرة في تعزيز الميليشيات والكتائب المسلحة في البلاد ضد الجيش الوطني الليبي. فيما كشف أحمد عطا، الباحث في شؤون الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، عن خطة سرية عرفت بخطة المسارات البديلة، التي وضعتها بمنهجية المخابرات التركية لقادة الميليشيات المسلحة، في حالة تحقق عسكري للجيش الليبي بتوجيه ضربات عسكرية، وهو ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لسيناريو العمليات العسكرية بين الجيش الوطني الليبي وقادة ميليشيات مصراتة، وأبرزهم ميليشيا الصمود.

وأشار الباحث أحمد عطا الله، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن خطة المسارات البديلة في حالة سيطرة الجيش الليبي على طرابلس، أن يتم نقل قادة الميليشيات إلى شمال الصومال، وهي المنطقة التي تسيطر عليها خلية عبدالقادر مؤمن، التي بايعت تنظيم داعش وانفصلت عن حركة شباب الصومال، وتمول بالكامل من وحدة الأموال الساخنة لجهاز أمن الدولة القطري، برئاسة اللواء زياد الإمام الملقب بأبو فادي.

وأشار إلى أن شمال الصومال، هي المنطقة التي وقع الاختيار عليها بالتنسيق الكامل بين المخابرات التركية واللواء زياد الإمام، خاصةً أن قادة الميليشيات منذ 2011 وحتى الآن كانت تؤمن دخول المنتخبات التركية إلى الأراضي الليبية، لافتاً إلى أن أنقرة حققت أكثر من 5.5 مليار دولار من شركات الصرافة التابعة لها وتصدير السلع التركية، مؤكداً أن وقوع قادة الميليشيات في أيدي الجيش الليبي بمثابة كارثة وإدانة كاملة لقطر وتركيا لما فعلته من نهب ممنهج داخل ليبيا.

إلى ذلك، بحث رئيس الجمهورية التونسية المؤقت، محمد الناصر، مساء الأربعاء، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، نتائج اتصالاته من أجل ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية. بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يجب محاسبة مرتكبي الجرائم المحددة بموجب القانون الدولي الإنساني، داعياً جميع الأطراف إلى التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة، مضيفاً: أنه «لا يمكن حل النزاع في ليبيا بالوسائل العسكرية».

ودعا جوتيريش إلى إطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، وتزويدهم بمأوى آمن إلى حين تجهيز طلبات اللجوء الخاصة بهم، أو مدهم بالمساعدة اللازمة من أجل العودة الآمنة إلى أوطانهم، ولم شملهم مع أسرهم. وأكد جوتيريش، في تقرير موجه لمجلس الأمن عن الأوضاع في ليبيا، خلال العام الجاري، أنه لم يتم تمويل سوى نسبة تقل عن 20% من مبلغ 202 مليون دولار مطلوبة جمعها في إطار خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا عام 2019، مضيفاً: «ما لم يرد تمويل إضافي لن يتمكن الشركاء في مجال العمل الإنساني من تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأشخاص الذين تضرروا مؤخراً من الاشتباكات التي وقعت في طرابلس».