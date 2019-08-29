التحالف يعترض «مسيَّرة» حوثية باتجاه السعودية

عقيل الحلالي، وكالات (عدن، صنعاء، الرياض)

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار «مسيّرة»، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من صعدة باتجاه المملكة العربية السعودية، فيما أعلن سقوط مقذوف، مساء أمس الأول، على مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وقال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس: إن «محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات من دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية، وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية». وأوضح العقيد المالكي، أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي السياق، قال العقيد المالكي، إن المقذوف الذي سقط على مطار أبها سقط عند الساعة 23:35 من مساء أمس الأول، مشيراً إلى أنه جاري متابعة الحادث من قبل الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات حتى نشر هذا البيان.

وأضاف، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت، عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي، باستخدام صاروخ «كروز»، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبيّن العقيد المالكي، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2216 والقرار 2231.

أمنياً، تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، من تفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في منطقة «المسناء» جنوبي مدينة الحديدة. وقال مصدر في الفرق الهندسية، إن الفرق نزعت وفككت كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة من منطقة «المسناء»، فيما لا يزال العمل جارياً لاستكمال نزع الألغام المتبقية في المنطقة. وسبق أن قامت الفرق الهندسية للقوات المشتركة بتفكيك وانتزاع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي من مختلف مناطق محافظة الحديدة، وفجرتها في وقت لاحق.

يذكر أن المئات من المدنيين سقطوا ضحايا بسبب الألغام مختلفة الأحجام والأنواع التي تزرعها الميليشيات في الكثير من الأحياء السكنية والقرى والمزارع والسواحل وفي البحر، وحتى داخل المنازل في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

وفي السياق، شنت ميليشيات الحوثي، أمس، قصفاً مدفعياً على تجمعات سكانية في محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي شنت قصفاً مدفعياً على منازل المدنيين في مديرية «حيس» جنوبي المحافظة. وأضافت: «أن الميليشيات أطلقت قذائف المدفعية باتجاه الأحياء المكتظة بالسكان، حيث طالت منازل عدة». وذكرت المصادر أن القصف المدفعي الحوثي أسفر عن إصابة 4 مدنيين، بينهم رجل مسن.

وفي السياق، خاض الجيش اليمني، مسنوداً بالتحالف العربي، أمس، مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في محيط مدينة «حرض» شمال محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في محيط مدينة «حرض» الحدودية لتحريرها من أيدي الميليشيات. وأضاف المصدر، أن قوات الجيش حررت مناطق وقرى واسعة في محيط المدينة، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من المقاتلين الحوثيين، مؤكداً أن المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير المدينة من الميليشيات.

مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على السعودية

أدان مجلس الأمن الدولي، أمس، هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على منشآت مدنية في السعودية، مؤكداً أنها تهدد أمن المنطقة.

وقال مجلس الأمن، في بيان: إن «هجمات الميليشيات المدعومة من إيران على المنشآت المدنية السعودية تمثل تهديداً خطيراً للأمن في المنطقة، وتقوض جهود العملية السياسية في اليمن». وأعرب عن دعمه لجهود المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، ودعوته للأطراف اليمنية إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

وتشن ميليشيات الحوثي الانقلابية هجمات إرهابية على جنوب السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، ودائماً ما تعترضها وتسقطها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

الميليشيات تشرد 390 ألف شخص منذ مطلع العام الحالي

أفادت المفوضية الأوروبية للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية، أن تعداد اليمنيين النازحين من منازلهم بسبب الحرب التي تقودها ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تجاوز 390 ألف شخص خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، أنه خلال الفترة من يناير وحتى 27 أغسطس من العام الجاري، تم تشريد 55 ألفاً و 706 أسر، تجاوز عدد أفرادها 390 ألف شخص، بسبب الحرب التي تشعلها ميليشيات الحوثي في اليمن. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن أكثر المحافظات تضرراً هي حجة والضالع والحديدة، حدث نزوح مستمر بسبب النزاع خلال عام 2019، لافتةً إلى أن عمليات النزوح المتعددة التي تحدث بشكل متزايد نحو مواقع الأشخاص النازحين داخلياً يقع بشكل رئيس في الضالع ومأرب وتعز وإب وعلى طول الساحل الغربي.

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