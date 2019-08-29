قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الخميس، على "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان، لتسهيله الأنشطة المالية لميليشيات "حزب الله" اللبنانية.
وقالت الوزارة إن البنك يحوّل الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين.
وفرضت الوزارة عقوبات أيضاً على أربعة أشخاص ينقلون الأموال من "الحرس الثوري" الإيراني لحركة "حماس" عبر ميليشيات "حزب الله" المدعومة من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تفرض عقوبات على مصرف لبناني وأربعة أشخاص لدورهم في تمويل أنشطة ميليشيات "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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