كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العدل الأمريكية تنتقد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، تقريراً بالغ الأهمية عن نشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، مذكرات تضمنت تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت إقالة كومي، على يد ترامب، في مايو 2017، والمذكرات التي قالت، إن ترامب طلب الولاء من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جزءاً أساسياً من تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر، حول احتمال عرقلة ترامب للعدالة.

وقدم كومي مذكرة بمحادثة أجراها مع ترامب، إلى أحد صديق مقرب، وطلب منه مشاركتها مع وسائل الإعلام على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعيين مستشار خاص.

كشف تقرير نشره مكتب المفتش العام اليوم الخميس، أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، انتهك سياسات الـ "أف بي آي" عبر تدوين ونشر مذكرات توثق حوارات مع الرئيس ترامب.