كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات: نحتفظ بحق الرد على التهديدات للتحالف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن.

وأعربت الخارجية الإماراتية، في بيان لها أصدرته مساء الخميس، عن القلق الشديد إزاء الأوضاع والتوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن.

وأوضحت الإمارات أنه تم استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف، وذلك بتاريخ 28 و 29 أغسطس.

وأشارت إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت مؤخرا بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، مؤكدة أن الحوثيون هم أبرز المستفيدين من نشاط الإرهابيين.

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وتابعت: "عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية"، مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف.

واستكملت، قائلة إنه تم استهداف مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية بعد قيامها بهجمات على قوات التحالف في مطار عدن.

أكدت الإمارات أنها لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس، منوهة بأن الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية تنشط في المناطق اليمنية الأمر الذي يهدد بشكل فعلي جهود التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن.

واستطردت الخارجية الإماراتية: "التحالف العربي نجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة وتحجيم خطورته".