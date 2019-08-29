كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مصرف لبناني لدعمه حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الخميس، فرض عقوبات على مصرف لبناني وعدد من الأشخاص والشركات اللبنانية لدورها في تمويل أنشطة ميليشيات حزب الله، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

قويذكر أن ال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إن مسألة توقيع عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على شخصيات سياسية مقربة من حزب الله، وعلى وجه الخصوص بعض الوزراء المسيحيين، أمر غير مرجح الحدوث، مستدركا: "ولكنني أيضا لا أستطيع أن أؤكد شيئا في هذا الخصوص، فأنا لست من يحدد العقوبات الأمريكية".