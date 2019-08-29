كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب ساحل ولاية أوريجون الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل ولاية أوريجون الأمريكية، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الزلزال الذي كان على بعد 296 كيلومترًا من الساحل و415 كيلومترًا من مدينة سالم عاصمة أوريجون.

Advertisements

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد إنه ليس من المتوقع حدوث تسونامي جراء الزلزال.

وسجل أكثر من 350 شخصًا مدى شعورهم بالزلزال على الموقع الإلكتروني لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إذ تراوح ما بين عدم الشعور بالهزة إلى أنها كانت خفيفة للغاية. وكان الزلزال على عمق 5 كيلومترات.

وفي يوليو الماضي، هز زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر جنوب ولاية كاليفورنيا دون حدوث وفيات.