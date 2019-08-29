الولايات المتحدة تعلن خفض قواتها في أفغانستان للنصف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة سوف تخفض قواتها في أفغانستان بحوالي النصف مع الحفاظ على وجودها هناك في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع طالبان.

وأوضح ترامب في مقابلة مع راديو فوكس نيوز: سنخفض القوات إلى 8600 وبعد ذلك سنتخذ قرارًا من هناك بشأن ما يحدث.. سوف نخفض هذا الوجود بشكل كبير وسيظل لدينا دائمًا وجود هناك.

يأتي البيان في وقت تتفاوض فيه الولايات المتحدة وحركة طالبان منذ العام الماضي في محاولة لإيجاد تسوية سياسية للحرب التي استمرت 18 عامًا، وهي أطول حرب تشهدها واشنطن على الإطلاق.

وقال المتحدث باسم طالبان إنهم قريبون من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، حيث يتفاوض الجانبان في العاصمة القطرية الدوحة.

ولدى الولايات المتحدة حاليًا حوالي 14 ألف جندي متمركزين في أفغانستان، في تراجع كبير عن حوالي 100 ألف جندي في عام 2011.