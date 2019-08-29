كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تشن هجوما معلوماتيا ضد الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوم معلوماتيا ضد الحرس الثوري الإيراني في يونيو الماضي لمنع استهداف السفن التجارية في الخليج.

وأكدت صحيف نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير، أن العملية أسفرت عن تدمير موقع لتخزين معلومات كانت تسمح للحرس الثوري باختيار أهدافه ومكان الهجوم.

Advertisements

وفي اليوم الذي شنت به واشنطن الهجوم المعلوماتي، أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير طائرة مسيرة أمريكية انتكهت المجال الجوي الإيراني ” فوق تصريحاتهم “.

واعتبر البيت الأبيض هذا الهجوم رد مناسب على تدمير الطائرة المسيرة، فيما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات على إيران في اللحظة الأخيرة؛ تفاديًا لخسائر بشرية فادحة.

وأصبحت الملاحة البحرية آمنة منذ هذا الهجوم، ولم تتعرض أي سفينة لحوادث منذ ذلك الوقت، إذ شهد مضيق هرمز خلال الفترة الماضية حوادث احتجاز ناقلات نفطية من قبل الحرس الثوري إحداهما عراقية والأخرى بريطانية.