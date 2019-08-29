كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع بحريني إماراتي سعودي في المنامة لمواجهة تحديات المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، ووزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس.

واستعرض الاجتماع العلاقات الأخوية الراسخة بين السعودية ، والبحرين، والإمارات، وما تستند إليه من دعائم صلبة من روابط الأخوة والمصير المشترك، بما يدفع بتلك العلاقات على الدوام إلى آفاق رحبة على المستويات كافة.