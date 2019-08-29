كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير بريطانيا وألمانيا وفرنسا من التوتر في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الخميس، عن قلقها من التوتر في بحر الصين الجنوبي في بيان صدر بعد يوم من إبحار مدمرة أمريكية قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها.

وأضافت الدول الثلاث، في البيان المشترك الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، أن الموقف هناك "قد يؤدي إلى انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة".