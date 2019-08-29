كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: البرلمان يوافق على تعيين "جونشاروك" رئيسا للوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرلمان الأوكراني، الخميس، موافقته على تعيين المحامي الشاب أوليكسي جونشاروك مرشح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيسا للوزراء.



وصوتت غالبية نواب البرلمان لصالح تعيين جونشاروك (35 عاما)، الذي عمل في إدارة الرئيس، ولا يتمتع سوى بخبرة قصيرة في الحكومة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي كلمة أمام البرلمان وعد جونشاروك بـ"إنهاء" الفساد في البلاد.

ويتولى جونشاروك منصبه فيما يعاني الاقتصاد من الركود، وتخوض بلاده حربا مستمرة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا شرقا.



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وقال وسط تصفيق البرلمان: "لدينا أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر.. ولدينا حرب في الشرق، وفوق ذلك كله لدينا فساد. علينا وقف ذلك، وسنوقفه".

وكان زيلينسكي (41 عاما) الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي أعلن خطته القاضية بـ"قطيعة مع النظام" الذي حكم أوكرانيا منذ استقلالها في 1991.

ومنذ ذلك الوقت دخلت العديد من الوجوه الجديدة السياسية في إطار حزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه زيلينسكي الذي فاز بالغالبية في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

وقال جونشاروك أمام النواب قبل تصويتهم: "لقد جاء جيل جديد إلى السلطة".