كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب وأردوغان يبحثان هاتفياً الوضع في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا هاتفيا، أمس الأربعاء، عددا من القضايا منها التجارة والوضع الإنساني في إدلب بسوريا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية نبأ الاتصال، أمس الأربعاء، وقالت إن الرئيسين اتفقا على التعاون لحماية المدنيين في إدلب بعد أن استهدفت طائرات يعتقد أنها سورية أو روسية مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنشاء "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا، ويجب أن لا يتأخر.

ونقلت قناة "سي إن إن ترك" عن أردوغان قوله للصحافيين خلال رحلة العودة من موسكو حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتن، إن القوات التركية على أهبة الاستعداد على الحدود مع سوريا، وإن العملية الخاصة بالاتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن تمضي بوتيرة سريعة.

وعند سؤاله عما إذا كان استخدام طائرات SU-35 الروسية SU-57 بين البدائل لشراء F-35 الأمريكية، قال أردوغان: ولم لا؟.