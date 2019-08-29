كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تعلن استعداها لتسهيل التخلص من الذخيرة الروسية في ترانسنيستريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، استعداد واشنطن لتسهيل التخلص من الذخيرة الروسية في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد.

وقال بولتون للصحفيين، في مطار كيشيناو، عقب انتهاء زيارته إلى عاصمة مولدوفا، إن "الولايات المتحدة مهتمة، مع روسيا، بالمشاركة في التخلص من الذخيرة داخل المستودعات في ترانسنيستريا غير المعترف بها، والتي تم نقلها إلى هناك أثناء انسحاب القوات السوفيتية من الدول الأوروبية. أفضل فرصة لتنفيذ هذا المشروع هي إنشاء ائتلاف للتعاون. حتى يكون لروسيا موقفها الخاص، وللولايات المتحدة موقفها الخاص. أخبرت رئيس مولدوفا إيغور دودون بأنه يمكننا تقديم المساعدة الفنية في هذه العملية".

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وأشار إلى أن لدى الولايات المتحدة "خبرة واسعة في تدمير الذخائر غير المنفجرة والأسلحة الكيميائية"، قائلا: "قد تكون هناك الكثير من الأفكار التقنية. سيكون هذا بمثابة اختبار للتعاون".

في الأسبوع الماضي، قال دودون، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارته إلى مولدوفا، اقترح البدء بإتلاف الذخيرة المنتهية الصلاحية الموجودة في بلدة كولباسنا على الضفة اليسرى لنهر دنيستر في ترانسنيستريا، ويحرسها جنود فرقة العمل التابعة للقوات الروسية في ترانسنيستريا.

ورحب دودون بخطط استئناف إتلاف هذه الذخيرة، التي بدأت في عام 2002، وتوقفت بعد الفشل في توقيع مذكرة كوزاك بشأن نزاع ترانسنيستريا.