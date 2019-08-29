الحداد “يورط” الناصيري قبل أيام قليلة على بداية الموسم الجديد

طرح رفض اسماعيل الحداد، لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، سفره مع بعثة الفريق الأحمر إلى السودان، لخوض ذهاب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ضد المريخ السوداني، طرح تساؤلات كثيرة بين مكونات وأنصار الفريق البيضاوي، حول تصرف اللاعب.

وزاد فشل احتواء المشكل من طرف مسؤولي النادي، من حجم التساؤلات، خاصة وسط الأنباء التي تحدثت عن تمرد الحداد على إدارة بطل المغرب، من أجل السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى بعض العروض من السعودية.

وتخشى الجماهير الودادية، رحيل صاحب 29 عاما، الذي ضمه الفريق قبل أربع سنوات من حسنية أكادير، خاصة في ظل مغادرة محمد أوناجم الكتيبة الحمراء، وتوقيعه في كشوفات الزمالك المصري، واكتفاء إدارة الوداد ببعض التعاقدات التي لم تنل إعجاب جل الجمهور الودادي.

هذا دون إغفال قضية “رادس” ضد الترجي التونسي، التي شغلت بال مسؤولي الفريق أكثر من ضم لاعبيبن جدد، إذ اعتبرت لجنة الانضباط داخل “كاف”، ممثل كرة القدم الوطنية منسحبا، ومنحت اللقب للترجي، علما أن الوداد قدم استئنافه ضد هذا القرار.

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ويأمل عشاق الفريق الأحمر، أن يتحرك مسؤولو النادي، برئاسة سعيد الناصيري للإقناع الحداد بالبقاء، وتعزيز التركيبة البشرية للفرسان الحمر، بلاعبين خبرة يتماشون وحجم الاستحقاقات التي تنتظر الوداد هذا الموسم، في ظل الشكوك التي تحوم حول محافظة مجموعة من اللاعبين على تألقهم المعهود.

يذكر أن الوداد الرياضي يلعب هذا الموسم على أربع واجهات، فبالإضافة للبطولة الاحترافية وكأس العرش، يصارع بطل المغرب على دوري أبطال إفريقيا، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.