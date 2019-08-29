إيقاف مخيم للأطفال بسبب شعارات مؤيدة لحراك الريف

في خطوة مفاجئة، تم إنهاء مخيم للأطفال بأجدير، بعد رفع شعارات مؤيدة لحراك الريف في كرنفال نظمته إحدىالجمعيات المؤطرة للمخيم، حيث جرى اقتياد عنصرين من فريق التأطير للاستماع إليهما حول الواقعة التي حضرأطوارها باشا المنطقة، قبل أن يُتخذ قرار إغلاق المخيم وإعادة الأطفال إلى بيوتهم بالحسيمة وضواحيها في أسرعوقت.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب مصادر «أخبار اليوم»، إلى يوم الجمعة المنصرم، حيث قرر المؤطرون تنظيم اليومالأولمبي، الذي يتميز بحمل أعلام دول مختلفة، مع الحرص على استعمال أعلام وطنية كبيرة الحجم، غير أن انطلاقالكرنفال نحو الشاطئ صادف وجود أشخاص من خارج المخيم والمؤطرين، رفعوا شعارات مؤيدة لقضية حراكالريف، ما جعل الأطفال يرددون الشعارات السياسية بطريقة عفوية بعد سماعها، في الوقت الذي كان فيه باشاالمنطقة على مقربة من طريق الكرنفال.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الباشا طلب من مؤطرين مرافقته إلى مركز الدرك، حيث جرى اقتيادهما إلى مركز الدركبالحسيمة، واحتفظ بهما هناك طيلة 8 ساعات، قبل الإفراج عنهما، بعدما تبين عدم ضلوعهما في تحريض الأطفالعلى ترديد الشعارات المؤيدة لحراك الريف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الباشا حل مرة أخرى بالمخيم الذي عاد إليه الأطفال، مرفوقا بتعزيزات أمنية من الدركوالقوات المساعدة، وهو ما أشاع حالة خوف وسط الأطفال، ما عجل بتدخل المدير التربوي لإجلائهم خوفا من تطورالأمور بمخيم الشبيبة والرياضة بمنطقة أجدير، حيث استقدمت حافلتان نقلتا الأطفال إلى بيوتهم بعد 8 أيام فقطمن عمر المخيم الذي كان مسطرا له 12 يوما في برنامج الشبيبة والرياضة.

وتحدثت مصادر من داخل أطر المخيم عن أن الأطر التربوية تعرضت لمضايقات في البداية، قبل أن يتحسن تعاملالدرك الملكي بالحسيمة معها، بعدما جرى التأكد من أنه لا علاقة للأطر بالتحريض على رفع الشعارات التي جرىترديدها

داخل الكرنفال بالمخيم.