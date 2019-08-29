باريس سان جيرمان ينفي توصله لاتفاق مع البارصا بخصوص نيمار

نفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، توصله لاتفاق مع برشلونة الإسباني، يقضي بانتقال لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الفريق الكطلوني.

ونفت شبكة “بي إن سبورت” القطرية، نقلا عن الفريق الباريسي، توصل مسؤولي بطل فرنسا لاتفاق رسمي مع نظرائهم في برشلونة، بخصوص حمل نيمار قميص “البلاوغرانا” الموسم القادم.

وكانت “سكاي سبور” الإيطالية، أعلنت صباح اليوم الخميس، توصل فريقي باريس سان جيرمان والبارصا، لاتفاق نهائي، ينتقل بموجبه النجم البرازيلي إلى بطل إسبانيا.

“سكاي سبور” أكدت أيضا، أن عقد انضمام نيمار إلى البارصا، سيتم توقيعه في الساعات القادمة من اليوم الخميس، قبل أن ينفي النادي الفرنسي صحة هذا الخبر، وفقا لشبكة “بي إن سبورت”.