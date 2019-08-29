شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر قبالة ولاية أوريغون الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:08 مساءً, 29 أغسطس 2019 م المناطق _ الرياض قالت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر وقع اليوم في منطقة بالمحيط الهادئ قريبة من ولاية أوريغون شمال غربي الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن الهزة وقعت في حوالي الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت المحلي، وعلى بعد حوالي 175 ميلا قرب مدينة باندون الساحلية بالولاية الأمريكية.

وأفادت سلطات الإنقاذ بالولاية بأنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر قبالة ولاية أوريغون الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.