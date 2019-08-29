مليشيات الوفاق تستخدم منازل الليبيين لتوجيه الطائرات المسيرة

كشف مصدر عسكري ليبي النقاب عن فضيحة جديدة لمليشيات الوفاق الإرهابية في مدينة غريان جنوبي طرابلس، تمثلت في استخدام منازل المدنيين لوضع هوائيات توجيه للطائرات التركية المسيرة.

وأوضح المصدر لـ"العين الإخبارية" أن المليشيات وضعت هوائيات توجيه الطيران التركي المسير فوق عمارة الضمان الاجتماعي بجانب فندق الرابطة وسط المدنيين، لكي تتجنب ضربها من الجيش واتهامه في حالة تدميرها بقصف المدنيين.

وشدد المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، على أن استغلال مقرات الدولة ومنازل المواطنين للأغراض العسكرية تعد جريمة حرب نفذتها المليشيات.

وارتكبت مليشيات حكومة الوفاق منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان الماضي العديد من الجرائم ضد الإنسانية والتي تدخل في إطار جرائم الحرب.

وتورطت حكومة الوفاق في جملة من هذه الجرائم كالتهجير القسري للمواطنين، والتجويع المتعمد للمناطق التي تعلن مساندة الجيش الوطني أو قصف المدنيين أو استجلاب المرتزقة أو استخدام الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في المعارك كجنود أو دروع بشرية.

وكان الجيش الوطني الليبي اتخذ حزمة من القرارات العقابية ضد تركيا بعد دعمها الواضح والصريح للمليشيات والجماعات الإرهابية والتي تتضمن استهداف الطائرات التركية، والسفن وغرف العمليات وهوائيات التحكم.

وبدأت العمليات النوعية للجيش الليبي باستهداف غرف عمليات انطلاق الطائرات التركية المسيرة، التي تعتمد عليها المليشيات للتجسس واستهداف مواقع الجيش منذ يوليو/تموز الماضي.

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وفي 4 يوليو/تموز الماضي، أعلن الجيش الليبي تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس.

وكانت المليشيات تعتمد على مطار معيتيقة بالأساس في انطلاق طائراتها لاستهداف مواقع الجيش الليبي في محاور القتال حول العاصمة، خاصة أنه أقرب المطارات لمواقع الجيش بطرابلس.

وبعد استهداف غرفة عمليات معيتيقة بنحو 3 أسابيع، استهدف سلاح الجو للجيش الليبي أهدافا عسكرية بمدينة مصراتة، من بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة.

وفي سياق متصل، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن الصراع بين مليشيات طرابلس في منطقة جسر الحديد، أسفرت عن مقتل 2 من مليشيات مصراته وجرح آخرين.

وأضاف المركز، في بيان، أن مليشيات مصراتة خاصة مليشيا الصمود بقيادة صلاح بادي جهزت قوائم بأسماء مجموعة من مليشيات اغنيوة ومليشيات ثوار طرابلس للقبض عليهم.

وأوضح المركز أن الصراع بين مليشيات مصراتة والمجرم المطلوب دوليا صلاح بادي، والإرهابي اغنيوة الككلي، نشب إثر خلافات على سيارات تابعة لميليشيا مصراته تم الاستيلاء عليها خلال مواجهات مشتركة مع الجيش الليبي.



