وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصرف لبناني لصلته بحزب الله

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رويترزالخميس 2019/8/29 11:06 م بتوقيت أبوظبي
ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات الخميس، على "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان لتسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن البنك يحول الأموال لأسر منفذي العمليات الإرهابية من المنتمين لحزب الله.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أيضا على 4 أشخاص ينقلون الأموال من مليشيا الحرس الثوري الإيراني إلى حركة حماس الفلسطينية عبر مليشيا حزب الله المدعوم من إيران.
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