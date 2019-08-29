قرداحي: لن ترفع الضرائب في لقاء بعبدا ولكن يمكن التفكير بفرضها على الكماليات

أكد مستشار ​التيار الوطني الحر​ للشؤون الاقتصادية ​شربل قرداحي​ "ان الكلام عن زيادة الف ليرة على صفيحة ​البنزين​ ليس جديدا"، مشيرا في حديث تلفزيوني الى "انه اقترح رفع الـ tva بنسبة ال 3 في المئة لتطال ايضا الواردات البترولية الى جانب المواد المستوردة ، ما سيزيد مبلغ 750 ليرة فقط على الصفيحة."

وشدد قرداحي على "ان بالمبدأ ستحافظ ​الضرائب​ على معدلاتها الحالية في لقاء ​بعبدا​ الاقتصادي، ولكن يمكن ان تفرض ضرائب على الكماليات فقط".