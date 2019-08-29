أكد مستشار التيار الوطني الحر للشؤون الاقتصادية شربل قرداحي "ان الكلام عن زيادة الف ليرة على صفيحة البنزين ليس جديدا"، مشيرا في حديث تلفزيوني الى "انه اقترح رفع الـ tva بنسبة ال 3 في المئة لتطال ايضا الواردات البترولية الى جانب المواد المستوردة ، ما سيزيد مبلغ 750 ليرة فقط على الصفيحة."
وشدد قرداحي على "ان بالمبدأ ستحافظ الضرائب على معدلاتها الحالية في لقاء بعبدا الاقتصادي، ولكن يمكن ان تفرض ضرائب على الكماليات فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر قرداحي: لن ترفع الضرائب في لقاء بعبدا ولكن يمكن التفكير بفرضها على الكماليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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