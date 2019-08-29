لجنة متابعة تنفيذ القوانين اطلعت على ما تم إنجازه من مراسيم تطبيقية

عقدت ​لجنة متابعة تنفيذ القوانين​ جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب ​ياسين جابر​، واطلعت اللجنة على ما تم إنجازه من مراسيم تطبيقية من خلال برنامج التعاون مع ​المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي​، وأبرز هذه المراسيم: المرسوم التطبيقي المتعلق بنظام القياس تطبيقا للقانون رقم 158/2011 (قانون نظام القياس)، المرسوم التطبيقي المتعلق بالفحوصات الجينية البشرية تطبيقا للقانون رقم 625/2004 (قانون الفحوصات الجينية البشرية)، المرسوم التطبيقي المتعلق ب​سلامة الغذاء​ تطبيقا ل​قانون سلامة الغذاء​ الصادر بتاريخ 24/11/2005.

كما اطلعت اللجنة على دليل شفافية المشتريات في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تم إنجازه بالتعاون مع وكالة التنمية الاميركية، واتفقت على متابعة العمل من أجل حسن تطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات واصدار المراسيم التطبيقية اللازمة له. كما استعرضت الاجوبة التي وردت من بعض الوزارات على الاسئلة التي تم التقدم بها، وتم الاتفاق على تحويل بعض هذه الاسئلة الى استجوابات