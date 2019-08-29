الجراح وقّع بروتوكول اطلاق حملة التوعية والحماية من الإدمان الرقمي

وقّع وزير الإعلام ​جمال الجراح​، في قاعة الاجتماعات بالوزارة، بروتوكول تعاون لإطلاق الحملة الوطنية للتوعية والحماية من الإدمان الرقمي، مع "الجمعية اللبنانية للتوعية والحماية الرقمية"، وشدّد الجراح على "أنّ الموضوع الذي نقاربه اليوم، أصبح ذا أهمية قصوى لنتحدث عنه ونعمل لأجله بكل جدية ومسؤولية، إذ بات يشكل خطرا على مجتمعنا وسببا أساسيا لتفكك المجتمع وتعرض أبنائنا لمحتوى لا يستطيع أحد مراقبته. وبالتالي، فهو يقتحم منازلنا وحياتنا الاجتماعية من دون إذن، ويتسبب بمشاكل اجتماعية كبيرة، لا سيما منها التفكك الأسري".

وابدى تأييده لتطوير استعمالنا لخدمات ​الإنترنت​، فعندما كنت وزيرا للاتصالات بدأت بتطبيق الألياف البصرية بهدف تأمين سرعة الإنترنت، لأن هذا الأمر أساسي في تطوير اقتصادنا وحياتنا العملية". وأشار إلى أن "هناك نوعا من المسؤولية لضبط العلاقة وتنظيمها مع التطور التقني، إذ يجب ألا يكون التطور مسيطرا علينا ولا يؤدي إلى مخاطر ونتائج سلبية"، وقال: "أقرت في ​مجلس الوزراء​ اليوم الخطة الوطنية للأمن السيبراني، وهي تشكل نوعا ما جزءا من العالم الجيد وكيفية حماية شبكة ​الاتصالات​ والمعلومات والداتا عموما الموجودة في ​الدولة​ أو المؤسسات".

ثم تطرق إلى "أهمية توعية الأهالي والجيل الجديد على مخاطر الاستعمال المكثف للانترنت، التي تصل إلى حالة الإدمان والإلتصاق ب​الهواتف الذكية​ والكومبيوتر و​وسائل التواصل الاجتماعي​، وتؤدي إلى انفصال الأولاد عن محيطهم الضيق"، وقال: "لقد طلبت مني الجمعية التعاون لنشر هذه الحملة، ومن جهتي رحبت بهذا الأمر. واليوم، سنوقع بروتوكول تعاون معها من أجل أن تكون مساهمة فعالة في نشر التوعية عند الأهالي وجيلنا الجديد، وفي تحسين استعمال الإنترنت وغيره من الخدمات ووسائل التواصل الاجتماعي".

وختم، بالكشف ان "أطلقت و​جامعة سيدة اللويزة​ الإثنين الماضي حملة في الموضوع ذاته، وأتمنى أن يكون هناك تعاون بينكم كجمعية وبينها كجامعة، فنحن شركاء في هدف واحد".

وفي الختام، تم توقيع البروتوكول بين ​وزارة الإعلام​ والجمعية.