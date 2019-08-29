الجعفري: سوريا تؤكد على ضرورة عدم المساس بمسار أستانا

اشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا إلى أننا " نسمع ادعاءات حول استهداف المنشآت الصحية والتعليمية والخدمية في إدلب وهي مزاعم واهية تشكل جزءاً من الهندسة السياسية للإرهاب المفروض على سوريا"، مؤكدا ان "سلاح الجو السوري والروسي الصديق لا يهاجم أهدافاً مدنية بل قواعد ومراكز للإرهابيين إلا إذا كان البعض يعتبر قواعد ومراكز الإرهابيين صوامع للعبادة والعناية بالأطفال".
ولفت الجعفري الى ان "سوريا تؤكد على ضرورة عدم المساس بمسار أستانا الذي يحظى بدعم وتوافق واسع وخاصة من الشعب السوري صاحب السلطة الأساسية في تقرير مصيره".
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