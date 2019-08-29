الجعفري: سوريا تؤكد على ضرورة عدم المساس بمسار أستانا

اشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة ​بشار الجعفري​ خلال جلسة ل​مجلس الأمن​ حول ​سوريا​ إلى أننا " نسمع ادعاءات حول استهداف المنشآت الصحية والتعليمية والخدمية في إدلب وهي مزاعم واهية تشكل جزءاً من الهندسة السياسية للإرهاب المفروض على سوريا"، مؤكدا ان "​سلاح الجو السوري​ والروسي الصديق لا يهاجم أهدافاً مدنية بل قواعد ومراكز للإرهابيين إلا إذا كان البعض يعتبر قواعد ومراكز ​الإرهاب​يين صوامع للعبادة والعناية ب​الأطفال​".

ولفت الجعفري الى ان "سوريا تؤكد على ضرورة عدم المساس بمسار ​أستانا​ الذي يحظى بدعم وتوافق واسع وخاصة من ​الشعب السوري​ صاحب السلطة الأساسية في ​تقرير​ مصيره".