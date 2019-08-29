الحرة: البيت الأبيض أعلن فرض عقوبات على "جمّال تراست بنك" لصلته بحزب الله

ذكرت قناة "الحرة" أنّ "​البيت الأبيض​" أعلن فرض عقوبات على مصرف "جمّال ترست بنك" اللبناني، لصلته بـ"حزب الله" و​إيران​". ولفتت إلى أنّ "​وزارة الخزانة الأميركية​ أدرجت المصرف إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعه له على لائحة العقوبات. وأوضحت أنّ المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لـ"حزب الله" ودعمه تكنولوجيًّا، ويقدّم خدمات ماليّة للمجلس التنفيذي للحزب و"مؤسسة الشهداء".

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