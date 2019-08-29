شركة "أبومرعي كروز": الباخرة أورينت كوين تبحر منذ العام 2005 دون أي حادث بسيط

علقت شركة "أبومرعي كروز" على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن "ساعات رعب عاشها الركاب على متن ​سفينة​ سياحية لبنانية"، مشيرة الى ان "ما ورد هو مجرد تجنّي و افتراءات و هلوسات ملموسة وواضحة بدءاً من عنوان النص و صياغته بطريقة مقصود بها الأذى والتشهير بنا كشركة ناجحة في نقل صورة لبنان الحقيقية من سياحة و رقي الى الجزر ​اليونان​ية والأوروبية والعالم وفي بحرنا العربي". وأكدت أن "ال​باخرة​ السياحية أورينت كوين المملوكة من اللبناني، مرعي أبومرعي، تبحر منذ العام 2005 حتى اليوم دون توقف في ​المياه​ الإقليمية والدولية، ودون أي حادث ولو بسيط يذكر"، مشيرة الى انه "جرت العادة منذ ما يزيد على عشر سنوات أن تتزوَّد الباخرة "أورينت كوين" كغيرها من البواخر ب​الوقود​ الثقيل بعد خروجها من جزيرة "كوس" اليونانية، وذلك من جزيرة "كاليمنوس" وعلى شاطئ الجزيرة كي لا تعود الباخرة ترسو مجدداً، فتأتي الباخرة من اليونان، وهي مخصصة لتزويد البواخر بالوقود الثقيل، كون هذا الوقود غير متوفّر في جزر أخرى على خط سير الباخرة، وكغيرها من البواخر تقف بعد منتصف الليل أو في النهار، وليس هناك من داعٍ لتبليغ الركاب أو إزعاجهم لإخبارهم أننا سنزود الوقود الثقيل وخاصة بعد منتصف الليل، كونه عملا روتينيا تقوم به الباخرة في كل رحلة أسبوعية لها. مع الإشارة إلى أن التوقف لتزويد الباخرة بالوقود مذكور في ​النشرة​ اليومية الموزعة للركاب السيّاح".

ورات الشركة أن "وقوف الباخرة في هذه النقطة اللاصقة بجزيرة " كاليمنوس" تحديداً لتعبئة الوقود لا ولن يعرض الركاب لأي خطر مطلقاً، بدليل أن الباخرة عادت وأقلعت بصورة طبيعية، ويعتبر مرور البواخر الأخرى بجانب باخرة "أورينت كوين" أمرا طبيعيا، كون البواخر كلها تعتمد خط السير البحري ذاته".

ولفتت الشركة الى ان "تعليقات الركاب السيّاح على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مفعمة بالشكر والسرور على تلك الرحلة الرائعة كالعادة"، مضيفة :"أما بالنسبة الى موضوع اتهام الباخرة وللأسف أن يصل التجنّي إلى هذا الوضع بأنه تمّ تبادل السلع والإتجار وبالإسم على السيّد رجل الأعمال مرعي أبو مرعي و زوجته وأولاده بعد تبرأتهم دولياً و بشكل علني من كافة التهم والافتراءات التي كانت ملفقة بحقهم".

