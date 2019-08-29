عسكريون متقاعدون شكروا لمراد تبنيه الطعن الجزئي بالمواد المتعلقة بحقوقهم بالموازنة

لفت حراك العسكريين المتقاعدين إلى أنّ "وفدًا من الحراك زار دارة النائب عبد الرحيم مراد، في بلدة الخيارة بالبقاع الغربي، لشكره على تبنّيه قضيّة الطعن الجزئي بالمواد المتعلّقة بحقوق العسكريين المتقاعدين في قانون موازنة عام 2019".
وأوضح في بيان، أنّ الزيارة "كانت مناسبة شدّد فيها الوفد على عدالة قضيّتهم وفقًا لقانون الدفاع الوطني الّذي يضمن حقوقهم في مرحلتي الخدمة الفعليّة والتقاعد، خصوصًا مجانيّة الطبابة والاستشفاء والإعفاء من ضريبة الدخل".
بدوره، أكّد مراد للوفد "تبنّيه الكامل لقضية العسكريين المتقاعدين، لأنّها محقّة".
وفي ختام الزيارة، تمّ زرع شجرة أرز لبنانيّة في حديقة منزل مراد، عربون محبّة ووفاء بحضوره ورعايته.
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