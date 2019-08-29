حمدان: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقف إلى جانب المقاومة بوجه أي اعتداء على لبنان

أكّد المسؤول السياسي بمنطقة صيدا في "​الجبهة الشعبية​ لتحرير فلسطين" أبو ​علي حمدان​، عقب زيارته على رأس وفد من الجبهة، مسؤول منطقة صيدا في ​"​حزب الله​"​ ​الشيخ زيد ضاهر​، "وقوف "الجبهة الشعبية" إلى جانب المقاومة في وجه أيّ اعتداء على ​لبنان​".

ولفت إلى أنّ "اللقاء كان فرصة للتباحث في الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة كافّة في ​لبنان،​ وما تتعرّض له المنطقة العربية وآخر المستجدات الأمنيّة في ​مخيم عين الحلوة​". كما وجّه التهنئة لقيادة "حزب الله" بـ"ذكرى انتصار عام 2006 والتحرير الثاني".

وركّز الوفد على "ضرورة تضافر كلّ الجهود من أجل مواجهة "​صفقة القرن​" وما وراءها"، مشدّدًا على "انتهاج ​سياسة​ القوة والمواجهة سبيلًا وحيدًا لاسترجاع الأرض والمقدسات".

ووجّه الجانبان التحية إلى "أهلنا الصامدين في ​الضفة الغربية​ الّذين يواجهون بصدورهم العارية كلّ إجراءات الاحتلال".