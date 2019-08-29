حمدان: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقف إلى جانب المقاومة بوجه أي اعتداء على لبنان

أكّد المسؤول السياسي بمنطقة صيدا في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أبو علي حمدان، عقب زيارته على رأس وفد من الجبهة، مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر، "وقوف "الجبهة الشعبية" إلى جانب المقاومة في وجه أيّ اعتداء على لبنان".
ولفت إلى أنّ "اللقاء كان فرصة للتباحث في الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة كافّة في لبنان، وما تتعرّض له المنطقة العربية وآخر المستجدات الأمنيّة في مخيم عين الحلوة". كما وجّه التهنئة لقيادة "حزب الله" بـ"ذكرى انتصار عام 2006 والتحرير الثاني".
وركّز الوفد على "ضرورة تضافر كلّ الجهود من أجل مواجهة "صفقة القرن" وما وراءها"، مشدّدًا على "انتهاج سياسة القوة والمواجهة سبيلًا وحيدًا لاسترجاع الأرض والمقدسات".
ووجّه الجانبان التحية إلى "أهلنا الصامدين في الضفة الغربية الّذين يواجهون بصدورهم العارية كلّ إجراءات الاحتلال".
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