أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل ​مصطفى الفوعاني​ "التمسك بالثوابت الوطنية التي أرساها الإمام ​موسى الصدر​ والتي لا تزال تشكل صمام أمان لبقاء ​لبنان​"، لافتا الى ان "ما يبذله رئيس مجلس الرئيس ​نبيه بري​ اليوم من جهود ومن خارطة طريق يشكل فرصة سانحة لالتقاط الحلّ وعلى الجميع أن يعي خطورة ما ينتظرنا من أوضاع صعبة وعلى مختلف المستويات ولا سيما الإقتصادية والإجتماعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الفوعاني: على الجميع أن يعي خطورة ما ينتظرنا من أوضاع صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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