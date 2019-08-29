فادي سعد ناشد الأجهزة الأمنية الكشف عن مصير جوزيف حنوش الذي خُطف منذ يومين

ناشد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد ، الأجهزة الأمنية "القيام بما يلزم للكشف عن مصير ابن البترون جوزيف سامي حنوش الّذي خُطف من قبل مسلّحين ملثّمين في كفردبش في البقاع منذ يومين، من دون معرفة أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده".
وركّز في تصريح، على أنّه "ليس مقبولًا أن يُخطف مواطن لبناني، فنكرّس شعورًا لدى المواطنين أنّهم في دولة لا سيادة محترمة فيها ولا حماية لأمن المواطنين".
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