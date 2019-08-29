جمعية المصارف أسفت لفرض عقوبات على جمال ترست بنك: هذا الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي

أسفت ​جمعية المصارف​ في ​لبنان​ حيال إدراج ​وزارة الخزانة الأميركية​ مصرف ​جمال ترست بنك​ على لائحة العقوبات "اوفاك"، مؤكدة أن "هذا الاجراء لن يؤثر على ​القطاع المصرفي​ بأي شكلٍ كان".

وطمأنت الجمعية على سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك، منوهةً بـ "قدرة ​مصرف لبنان​ على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة".

