أسفت جمعية المصارف في لبنان حيال إدراج وزارة الخزانة الأميركية مصرف جمال ترست بنك على لائحة العقوبات "اوفاك"، مؤكدة أن "هذا الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان".
وطمأنت الجمعية على سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك، منوهةً بـ "قدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف أسفت لفرض عقوبات على جمال ترست بنك: هذا الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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