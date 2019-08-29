جيش إسرائيل ألغى إجازات الجنود بالقيادة الشمالية استعدادا لأي رد محتمل من حزب الله

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أنّ "​الجيش الإسرائيلي​ أمر بإلغاء إجازات جنوده في القيادة الشمالية، استعدادًا لأيّ ردّ محتمل من "​حزب الله​" على اغتيال أفراد للحزب ب​سوريا​، والهجوم المنسوب لإسرائيل في ​بيروت​".

وبيّنت أنّ "قائد القيادة الشمالية العسكرية الإسرائيلية أمير برعام، أكّد أنّنا مستعدّون لجميع الخيارات إذا لزم الأمر".