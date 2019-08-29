جيش إسرائيل ألغى إجازات الجنود بالقيادة الشمالية استعدادا لأي رد محتمل من حزب الله

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أنّ "الجيش الإسرائيلي أمر بإلغاء إجازات جنوده في القيادة الشمالية، استعدادًا لأيّ ردّ محتمل من "حزب الله" على اغتيال أفراد للحزب بسوريا، والهجوم المنسوب لإسرائيل في بيروت".
وبيّنت أنّ "قائد القيادة الشمالية العسكرية الإسرائيلية أمير برعام، أكّد أنّنا مستعدّون لجميع الخيارات إذا لزم الأمر".
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