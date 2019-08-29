صفي الدين: أقول لنتانياهو "انتظر الكف" ولن تبقى واقفا على رجل ونصف

أكد رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" السيد ​هاشم صفي الدين​ خلال لقاء تكريمي لفاعليات ​الهرمل​، ان "​المقاومة​ وقائدها قالوا كلمتهم منذ زمن، التي لا تردد فيها ولا تراجع عنها، بأن العدو الذي يعتدي علينا سينال عقابه حتما، حتى لو تحدث كل العالم مع اي جهة".

ولفت الى ان "السيد قال ل​نتنياهو​ أن عليه الوقوف على رجل ونصف، وأنا اقول له انتظر "الكف" ، ولن تبقى واقفا على رجل ونصف، وأنتم تعلمون ما سيحصل له عند ذلك". واشار الى ان "نحن لا نتحدث للادعاء، وإنما نتحدث عن وقائع وتجارب، ونعرف بأن نتنياهو لا يستطيع سوى ان يتهددنا بقصف طائراته وبالاعتداء وقتل الناس"، مشددا على "أننا لم ولن نسعى للحرب، لكننا ندافع عن أهلنا وبلدنا وسيادتنا وكرامتنا وهذا هو الأهم".

ورأى ان "نتنياهو يريد بعدوانه الأخير أن يحصد الأصوات الإنتخابية، وأن الهدف الذي يدفع ​اميركا​ والغرب للتواصل مع القوى السياسية اللبنانية، هو تجنب الرد لحماية نتنياهو الخائف، لكي ينجح في ​الانتخابات​، فهم خائفون من ضربة توجه إليه تزيده ذلا وهواناً، فيخسر اصواتا ويخسرون معها رهانات يهددوننا بها، قد أثبتت التجربة ضعفها".