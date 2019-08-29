القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة على مطار نجران

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع ان "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار ​نجران​ الإقليمي استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأصابت أهدافها بدقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في ​المطار​"، مؤكدا ان "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته الجوية المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية أكثر من 80 غارة جوية".

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