مجلس الأمن مدد العقوبات على أفراد في مالي متهمين بانتهاك اتفاق السلام عاما آخر

قرّر ​مجلس الأمن الدولي​ تمديد العقوبات المفروضة على أفراد في مالي، مُتّهمين بانتهاك اتفاق السلام المبرم عام 2015 لعام واحد.

ونوّهت نائبة ممثّل ​فرنسا​ الدائم في ​الأمم المتحدة​، آن غوغن، إلى أنّ "من يواصلون عرقلة تطبيق اتفاق السلام سيواجهون العقوبات".

يُذكر أنّ في تموز الماضي، أضاف مجلس الأمن الدولي خمسة أسماء إلى قائمة ماليّين فرض عليهم حظر السفر.

ومنذ فرض العقوبات للمرّة الأولى في عام 2017، أعرب مجلس الأمن مرّات عدّة عن نفاد صبره بشأن تأخّر حدوث تقدّم في إحلال السلام في مالي.