الأسد التقى وفدا من حزب التجمع الوطني الفرنسي

التقى الرئيس السوري ​بشار الأسد​ وفدا من حزب التجمع الوطني الفرنسي برئاسة عضو ​البرلمان الأوروبي​ تيري مارياني.

وقد تضمن اللقاء حوارا معمقا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالسياسات التي تنتهجها ​أوروبا​ سواء إزاء دول المنطقة، أو حول التطرف و​الإرهاب​، وتبعية بعض دولها للولايات المتحدة، والضرر الذي ألحقته هذه السياسات بالشعب الاوروبي وبمستقبل أوروبا وطبيعة علاقاتها مع الدول الأخرى.

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