وزير خارجية بنغلادش اتهم بورما بنقص الإرادة لإعادة الروهينغا ودمجهم

ركّز وزير خارجية ​بنغلادش​ أ.ك عبد المؤمن، على أنّ "​بورما​ أخفقت في تفكيك مخيمات النازحين بشكل فعّال في ولاية راخين وإعادة السكان إلى منازلهم الأصليّة.

ولفت في كلمة أمام سفراء الدولة الأجنبية في العاصمة دكا، إلى أنّ "عدم التحرّك هو ترجمة واضحة لنقص لإرادة بورما لإعادة ودمج هؤلاء المضطهدين".

ويعيش نحو مليون من ​الروهينغا​ في مخيمات بائسة في جنوب شرق بنغلادش، وكان 740 ألفًا منهم فرّوا من هجوم عسكري ضدّ هذه الأقليّة المسلمة في بورما في 2017.

وكان قد وقّع البلدان اتفاقًا في تشرين الثاني 2017 لإعادة الروهينغا الّذين فرّوا إلى بنغلادش خلال العامين الماضيين. ورفض مسؤولو مخيمات اللاجئين ذلك العرض في تشرين الأول.