المغربي فرانش مونتانا: نحن من صنع أمريكا

اعتبر الرابور المغربي الأصل، فرانش مونتانا، أن المهاجرين هم من صنعوا الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريح أدلى به مؤخرا، بعد تسلمه جائزة “أحسن فيديو كليب لاتيني في 2019″، ضمن جوائز حفل “أم.تي.في فيديو ميوزيك “.

موناتا قال في كلمته بعد تسلمع جائزته، أنه فخور بهذا الإنجاز وفخور كذلك كونه مهاجر ويحس أن المهاجرين هم من صنعوا هذا البلد.

وأضاف كريم خربوش المعروف بلقب “فرانش مونتانا: “أريد أن أكون صوت المهاجرين”.

وبعد كلمة فرانش مونتانا وافقته الرأي الممثلة أليسون بري التي سلمته الجائزة ، وقالت :”ما يحدث مع المهاحرين في هذا البلد، أمر مقرف وغير دستوري”.

هذا، وقد حصل مونتانا قبل مدة ليست بالطويلة على الجنسية الأمريكية، علما أنه هاجر إلى بلاد العم سام من المغرب في عمر 13 سنة، وهناك بدأت مسيرته الفنية التي منحته شهرة عالمية واسعة.