علم لدى مصدر عسكري أن البحرية الملكية قدمت المساعدة، خلال ليلة الأربعاء- الخميس بعرض المتوسط، لـ 156 مرشحا للهجرة السرية، أغلبهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 15 امرأة وثلاثة أطفال، والذين واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية.
وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، والذين كان البعض منهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يعادوا سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الملكية تقدم المساعدة بعرض المتوسط لـ 156 مرشحا للهجرة السرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.