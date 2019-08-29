البحرية الملكية تقدم المساعدة بعرض المتوسط لـ 156 مرشحا للهجرة السرية

علم لدى مصدر عسكري أن البحرية الملكية قدمت المساعدة، خلال ليلة الأربعاء- الخميس بعرض المتوسط، لـ 156 مرشحا للهجرة السرية، أغلبهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 15 امرأة وثلاثة أطفال، والذين واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، والذين كان البعض منهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يعادوا سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة.