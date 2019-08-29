“قصارة” بمستشفى خريبكة..إحالة الممرضة و3 أشخاص آخرين إلى السجن

في مستجدات مثيرة، في ما بات يعرف إعلاميا ” قصارة في مستشفى خريبكة”؛ أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية في مدينة خريبكة، صباح اليوم الخميس، بإيداع الممرضة المتدربة رفقة صديقتها وشابين آخرين السجن المحلي بخريبكة.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن النيابة العامة قررت متابعة المتهمين، في حالة إعتقال، بتهم انتحال صفة والخيانة الزوجية، والفساد والتحريض على الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت، أمس الأربعاء، بتمديد الحراسة النظرية للأشخاص الأربعة المعتقلين، من أجل تعميق البحث، وإعادة تقديمهم صبيحة اليوم الخميس للبث في ملف القضية.

ويشار إلى أنه، تم اعتقال 3 أشخاص وممرضة متدربة، داخل إحدى القاعات في مستشفى “حسن الثاني”، بخريبكة، يعدما ضبطوا منتصف ليلة يوم الأحد الماضي، من طرف رجال الأمن الخاص وشرطي المداومة، داخل المستشفى، في حالة غير عادية، حيث استعملوا القاعة العمومية لأغراض تستدعي الشكوك، ليتم إبلاغ عناصر الديمومة بأمن مفوضية خريبكة بتفاصيل الواقعة، الذين حلوا بعين المكان، وتم اعتقال المشتبه فيهم الأربعة.