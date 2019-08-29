فاجعة تارودانت..بنعبد الله: الصرامة مطلوبة مع ظاهرة إقامة البنايات بمجرى الأودية

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على إثر فاجعة تارودانت التي خلفت 7 قتلى إثر فياضانات غمرت ملعبا لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء، إن “التحقيق يجب أن يذهب إلى نهايته لتحديد المسؤوليات، كما يجب التعاطي بالصرامة اللازمة مع ظاهرة إقامة بنايات سكنية أو تجهيزات مفتوحة في وجه العموم في مجرى الأودية”.

وتحدث بنعبد الله، في تدوينة بالفايسبوك، عن “التحولات المناخية التي يعرفها العالم والمغرب، والتي تنبئ بأن مثل هذه الحوادث قد تتكرر ما لم يتم اتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية الضرورية”.

وأضاف وزير السكنى والتعمير السابق، “الظاهرة معقدة وتطرح العديد من الصعوبات، خاصة ما يرتبط بمنع البناء في مجرى الأودية، ولكن الصرامة والإرادة القوية مطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة حماية لأرواح المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم”.

وكانت السلطات المحلية لإقليم تارودانت، أفادت في وقت متأخر من ليلة أمس، بأن الأمطار الغزيرة التي عرفها الإقليم مساء الأربعاء، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 7 أشخاص بدوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن.

وأوضح المصدر ذاته، بأن الأبحاث جارية من قبل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة الجماعة عن مفقودين محتملين، مشيرا إلى أنه سيتم إخبار الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بهذا الحادث.