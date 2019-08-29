متفوقا على ميسي وكريستيانو.. نجم ليفربول يتوج بجائزة أحسن لاعب في أروبا

منح الاتحاد الأروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، جائزة أحسن لاعب في القارة العجوز، لموسم 2018-2019، للاعب الهولندي فيرجيل فان ديك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تألقه بشكل لافت، وقيادته فريقه للتتويج بلقب عصبة الأبطال الأروبية.

وقد تسلم اللاعب هذه الجائزة، خلال الحفل الذي أقيم، اليوم الخميس، في الإمارة الفرنسية موناكو.

وتفوق النجم الهولندي، على الثنائي “الأسطوري”، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي خط الوسط، توج مواطنه فرانكي دي يونغ، اللاعب السابق لأجاكس الهولندي، بجائزة أفضل لاعب في وسط الميدان.

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أما الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، فقد توج بجائزة أحسن مهاجم في دوري الأبطال.

وتوجت الإنجليزية، لوسي بروز، مدافعة فريق ليون الفرنسي، بجائزة أحسن لاعبة كرة قدم في أروبا.