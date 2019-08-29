استطلاع: الليكود يتصدر واليمين يتراجع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، ونشرته مساء اليوم، الخميس، تقدم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، على قائمة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، فيما يتراجع تمثيل معسكر اليمين مقارنة مع الاستطلاعات السابقة ويحصل على 56 مقعدًا.

ويبرز من نتائج الاستطلاع، أن انسحاب حزب "زيهوت" برئاسة موشيه فايغلين، في أعقاب الاتفاق مع نتنياهو، بذريعة "منع إهدار أصوات اليمين"، لا يعزز من تمثيل المعسكر كما لا يحسن من تمثيل الليكود، فيما يبقى "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، خارج حسابات المعسكرات.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجري قبل 19 يومًا من موعد الانتخابات المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، ستحصل القائمة التي تجمع حزب الليكود، و"كولانو" على 31 مقعدًا، فيما سيحصل "كاحول لافان" على 30 مقعدًا.

وبموجب الاستطلاع، تحصل القائمة المشتركة على 10 مقاعد برلمانية تليها القائمة التي تجمع أحزاب اليمين المتطرف وتتزعمها أييليت شاكيد "إلى اليمين"، بحيث تحصل على 10 مقاعد، تليها حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي يعزز تمثيله ويحصل على 10 مقاعد من أصل 120 مقعدًا في الكنيست.

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وفي انتخابات تجري اليوم، حسب ما بيّن الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 500 شخص، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%، ستحصل قائمة "يهدوت هتوراه"، على 8 مقاعد، وسيحصل حزب "شاس" الحريدي، على 7 مقاعد.

وحصل قائمة "المعسكر الديمقراطي" التي تضم "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية" بالإضافة إلى عضو الكنيست المنشقة عن "العمل" ستاف شافير، ويتقدمها رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، بحيث يقتصر تنثيلها على 7 مقاعد برلمانية.

ووفق نتائج الاستطلاع، يحصل حزب "العمل" بالشراكة مع "غيشر" على 7 مقاعد، في حين يفشل "عوتسما يهوديت" الكهاني من تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، ويحصل على 1.9% من أصوات الناخبين.

وبموجب استطلاع القناة 12، يتفوق معسكر أحزاب اليمين والحريديين على معسكر أحزاب ما يسمى الوسط – اليسار، بحيث سيحصل الأول على 56 مقعدا (41 لأحزاب اليمين و15 للأحزاب الحريدية) والآخر على 44 مقعدا، ويبقى ليبرمان (10 مقاعد) بالإضافة إلى القائمة المشتركة (10 مقاعد)، خارج حسابات المعسكرات.