نتائجُ قرعة دوري الأبطال والمجموعات كاملةً ومواجهات ناريّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا عن مجموعات متوازنة نسبيا، أقواها السادسة التي تجمع برشلونة الإٍسباني ببوروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، فيما يجدد يوفنتوس الإيطالي الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الرابعة.

ووقع غلاطة سراي في المجموعة الأولى بجانب فرق باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي.

وجاءت مجموعة ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، سهلة نسبيًا حيث سيلعب في المجموعة الخامسة بجانب فرق نابولي الإيطالي وريد بول سالسبورغ النمساوي وجينك البلجيكي.

وسيلعب وصيف النسخة الماضية نادي توتنهام الإنجليزي في مجموعة متوازنة وهي الثانية مع فرق بايرن ميونيخ الألماني وأولمبياكوس اليوناني والنجم الأحمر الصربي.

نتائج القرعة (أ ب)

وجاءت مجموعة مانشستر سيتي الإنجليزي سهلة في الثالثة بجانب فرق شاختار الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتلانتا الإيطالي، بينما سيلعب يوفنتوس الإيطالي في المجموعة الرابعة بجانب أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وسيخوض برشلونة الإسباني فعاليات البطولة في المجموعة السادسة مع فرق بوروسيا دورتموند الألماني وانتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي وهي مجموعة صعبة.

من حفل إجراء القرعة (أ ب)

وضمت المجموعة السابعة فرق زينيت سان بطرسبورغ الروسي، وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني، بينما ضمت المجموعة الثامنة والأخيرة فرق تشيلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي.

وكما جرت العادة، حرص "اليويفا" على عدم وضع فريقين من ذات البلد في مجموعة واحدة، ليستمر ذلك حتى بداية الدور ربع النهائي، حيث يمكن حينها لأي فريقين من دولة واحدة مواجهة بعضهما.

كما تقرر أيضًا توجيه الفرق الروسية في القرعة بعيدًا عن نظيراتها الأوكرانية، حيث لن تتضمن مجموعة واحدة فريقين من البلدين، لدواعٍ أمنية وسياسية.

الكأس"ذات الأُذنين" (أ ب)

ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى، وتستمر منافسات مرحلة المجموعات حتى 11 كانون أول/ ديسمبر من العام الحالي، ليتأهل من بين تلك الفرق 16 فريقًا فقط إلى الدور ثمن النهائي، الذي ستجرى قرعته بعدها بـ5 أيام فقط.

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وفي ما يلي عرض لنتائج القرعة وفق ترتيب المجموعات:

المجموعة الأولى: باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار بلغراد الصربي.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنكليزي وشاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو. الروسي

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنكليزي ونابولي الإيطالي وسالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي.

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبورغ الروسي وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني.

المجموعة الثامنة: تشلسي الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي.